[目的/ 意义]随着企业竞争情报的获取需求逐年增加,其质量优劣的相关评价也越来越受到社会各界的重视。研究竞争情报质量评价方法,分析指标属性间的相互联系,最终达到提升情报质量的目的。[方法/ 过程] 为解决因情报属性相互影响而导致的独立可加性运算失效问题,利用choquet 积分可进行相关性计算的优势对问题进行评价,并将层次结构拟合到评价模型中,提出了层次犹豫模糊choquet 积分模型。做到既考虑指标体系的层次结构又考虑指标评价中的模糊性,既可以得到具有相关性的评价结果也可以适用于复杂多层的指标体系。[结果/ 结论]研究表明:在综合考虑层次结构与数据模糊性的基础上所获的结果,相较于对比方法与客观数据结论更加相符且能为其实现和应用提供一个整体、系统的科学依据。