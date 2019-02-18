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¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
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84
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2019-02-18
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- Title:
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Research on the Impact of Patent Agency on Patent Competitiveness¡ª¡ª¡ªBased on Tracing the Entire Period of Protection of Inventive Patents in 1997
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¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
1900-01-01