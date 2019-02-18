[目的/ 意义]在我们多年的不断呼吁下,在近年来我国国家安全形势发展的促动下,教育部于2018 年4 月发出文件,决定在我国高校设立国家安全学一级学科。但是,根据已有的国家安全学理论体系,根据习近平总书记提出的总体国家安全观和新的《国家安全法》,把国家安全学置于一级学科位置上并不恰当。为了国家安全学学科的健康发展,必须给国家安全学一个更为科学合理的学科定位。[方法/ 过程]为此,需要以总体国家安全观为指导,深入研究国家安全与军事国防、国家安全学与军事科学的关系,并在理顺这一重要关系的基础上,给国家安全学学科以更科学更准确的学科定位。[结果/ 结论]由于军事国防是服务国家安全的重要工具和武装力量,军事国防在实践和理论关系上都隶属于国家安全,是国家安全实践或国家安全工作的重要组成部分,因而我们需要根据这种关系,把目前高等教育专业目录中的“军事科学”门类扩充为“国家安全学”门类,使国家安全学成为一个包括军事科学等若干一级学科的学科门类。