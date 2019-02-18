[1]刘跃进.对国家安全学学科门类合理化定位的思考*[J].情报杂志,2019,(02):1.
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对国家安全学学科门类合理化定位的思考*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年02期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-02-18
文章信息/Info
- Title:
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Reflections on the Rational Position of the Discipline Category ofNational Security Studies
- 作者:
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刘跃进
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国际关系学院公共管理系 北京 100091
- 关键词:
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国家安全学 军事科学 高等教育 一级学科 学科门类
- 摘要:
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[目的/ 意义]在我们多年的不断呼吁下,在近年来我国国家安全形势发展的促动下,教育部于2018 年4 月发出文件,决定在我国高校设立国家安全学一级学科。但是,根据已有的国家安全学理论体系,根据习近平总书记提出的总体国家安全观和新的《国家安全法》,把国家安全学置于一级学科位置上并不恰当。为了国家安全学学科的健康发展,必须给国家安全学一个更为科学合理的学科定位。[方法/ 过程]为此,需要以总体国家安全观为指导,深入研究国家安全与军事国防、国家安全学与军事科学的关系,并在理顺这一重要关系的基础上,给国家安全学学科以更科学更准确的学科定位。[结果/ 结论]由于军事国防是服务国家安全的重要工具和武装力量,军事国防在实践和理论关系上都隶属于国家安全,是国家安全实践或国家安全工作的重要组成部分,因而我们需要根据这种关系,把目前高等教育专业目录中的“军事科学”门类扩充为“国家安全学”门类,使国家安全学成为一个包括军事科学等若干一级学科的学科门类。
更新日期/Last Update:
1900-01-01