[ 目的/ 意义] 新媒体的兴起正在改变人类社会发展方式,深刻影响着社会管理的组织方式和政府运作方式。考虑新媒体对突发环境事件信息公开主体行为的影响,从演化博弈角度分析新媒体情境下突发环境事件信息公开行为的动态演化过程,对推动地方政府在突发环境事件中的信息公开具有重要的现实意义。[方法/ 过程]针对突发环境事件中地方政府的信息隐瞒行为,以委托―代理理论构建央地政府在突发环境事件中的信息公开演化博弈模型来探究新媒体监督对央地政府在突发环境事件信息公开过程中的行为策略产生的不同影响,进而剖析新媒体监督对突发环境事故中地方政府信息公开的作用机理。[结果/ 结论] 研究表明:在新媒体情境下,信息公开演化博弈模型在不同的条件下会形成三种不同的行为演化路径,可以通过参数限制条件的调节来实现央地政府行为策略的目的;新媒体作为社会监管角色的介入,显著改善了央地信息博弈结果,使得央地政府均朝着有利于社会总体福利增大的博弈策略转变。