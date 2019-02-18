[目的/ 意义]大数据时代,引起科技文献信息过载的原因之一是当前科技文献检索系统大多还是采用以整篇文献为单位的粗粒度知识组织方式。为缓解信息过载,满足用户精准化的检索需求,深入到文献内部的细粒度知识组织变得更加迫切。[方法/ 过程]提出一种基于知识单元的细粒度知识组织方法,该方法将科技文献划分为多个知识单元,并分析知识单元之间及知识单元内部主题概念与元素概念间的语义关联,并以语义链接网络构建技术构建由科技文献资源层、知识单元描述层及知识单元语义链接层组成的、具有多层次语义链接关系的科技文献资源语义空间。[结果/ 结论]实验结果表明:该方法能够支持精准的细粒度知识单元检索,且具有良好的查全率和查准率。