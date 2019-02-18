[目的/ 意义]就我国情报学一级学科设立的外部影响因素及其面临的现实问题进行讨论,以期为我国情报学学科发展与创新提供借鉴与参考。[方法/ 过程]在系统梳理当前讨论我国情报学一级学科设立问题相关文献的基础上,首先从期刊、学者、法规、项目等方面归纳了一级学科设立的外部积极因素,从固有观念、认可程度、参与力量、学科建制、参考经验等方面总结了其外部消极因素;其次,分析了应该考虑的一些现实问题。[结果/ 结论] 我国情报学一级学科的设立需要国家牵头、领域合作,可先设立设点而后逐渐展开,同时还应该具有中国特色;目前,就我国情报学一级学科设立的外部影响因素而言,其消极因素多于积极因素,且面临的现实问题较多,但应该鼓励学界有识之士不忘初心、积极探索、砥砺前行。