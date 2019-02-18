[目的/ 意义]高端教育智库的咨政失灵往往导致重大决策偏差和造成难以挽回的失误,既弱化了政府公信力,又降低了高端教育智库自身的权威性和影响力。因此研究高端教育智库咨政失灵的成因与预防策略意义重大。[方法/ 过程]采用比较研究和文献分析法对高端教育智库咨政失灵进行剖析,所谓咨政失灵主要指高端教育智库因受到科学局限性、自身局限性或者某些利益集团影响,不能基于证据或者偏离了客观无偏的科学立场,从而供给没有充分科学基础或有偏向的咨政建言,不仅降低自身权威和公信力,而且损害了教育公共利益。[结果/ 结论]基于科学局限性导致的高端教育智库的咨政失灵的预防策略主要包括同行评议策略、扩大参与策略、媒体监督策略和建立信用约束机制等。