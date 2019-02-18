[目的/ 意义]为什么政府投入大量资源建设网络参与平台,公众的参与程度依然较低呢? 围绕这个问题,通过分析公众网络参与研究两大路径,即政治参与和技术接受之间的异同,指出当下研究不足。[方法/ 过程] 运用理论建构技术对整合技术接受模型和公民自愿理论进行结合,建构了一个融合模型来解释政治因素与技术因素如何共同影响公众网络参与。[结果/ 结论]通过结构方程模型对578 份问卷数据进行分析,研究发现绩效期望、政治效能感与社会影响是影响公众网络参与意愿的关键因素,融合模型的解释度相比单一模型更高,针对这些发现进行了逐一讨论。