[目的/ 意义] 睡美人创新是指被专利唤醒的睡美人文献,体现了论文与专利之间的知识扩散情况,论文与专利作为基础研究与应用研究最重要的产出,论文与专利之间的关系能够反映基础研究与应用研究之间的转化情况,为以基础研究与应用研究为政策客体的科学、技术与创新政策提供定量依据。[方法/ 过程] 首先梳理了推迟认可相关概念之间的关系,并对睡美人文献的研究现状从识别与机理两个方面进行了总结,归纳了睡美人创新的内涵,提出了睡美人创新研究的现状以及存在的不足与局限,最后结合政策实践指出睡美人创新在科学、技术与创新政策中的应用情况。[结果/ 结论]睡美人创新是科学计量学领域的最新研究热点,对睡美人创新进行研究不仅对科学计量学和科学学有着重要意义,而且也能为科学政策、技术政策和创新政策带来新的科学依据。