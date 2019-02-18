[目的/ 意义]风险沟通是风险消减、保障政策平稳运行的重要机制,目前鲜有研究从公众视角出发关注风险沟通受众的沟通习惯、方式和期望,使得政策执行中的公众风险信息搜索行为研究必要而迫切。[过程/ 方法] 基于风险信息搜索和处理行为影响路径框架,提出我国公共政策中公众风险信息搜索行为影响因素模型,并以陕南移民搬迁政策为例对概念模型进行了验证。[结果/ 结论]公众的渠道信任、感知风险特征与风险信息搜索行为呈成正相关关系,信息充分度、自我效能感与风险信息搜索行为成负相关,且信息充分度在感知风险特征和自我效能感对信息搜索行为的影响中起中介作用。最后,在分析基础上,提出了我国完善公共政策中风险沟通的实践建议。