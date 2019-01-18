[目的/ 意义]关联规则模型能够揭示共现关系背后的深层关联,有助于探测潜藏的技术融合规律。然而,经典的关联规则算法将所有事务和项目等同视之,无法反映技术间的价值差异。[ 方法/ 过程] 从专利IPC 规模赋权、专利前向引用赋权两个角度分别构建加权关联规则以探测技术融合规律。采集德温特创新索引(Derwent Inno鄄vations Index, DII)中烽火通信的光纤通信专利开展实证研究。[结果/ 结论]分析结果表明:两种加权关联规则算法的分析结果具有高度的一致性;加权关联规则算法有效涵盖Apriori 关联规则算法中高置信度的频繁相集;烽火通信的光纤通信技术融合主要来自于电子工程部门内部的数字通信、电信、计算机技术三个技术领域。