[1]张丽华 田 丹.合著论文计数方法对科研排名的影响研究[J].情报杂志,2019,(01):187.
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合著论文计数方法对科研排名的影响研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年01期
- 页码:
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187
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Influence of Counting Method of Co-authorPaper on Research Ranking
- 作者:
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张丽华 田 丹
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山西财经大学 太原 030006
- 关键词:
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科研合作 计数方法 科研评估 合著论文
- 摘要:
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[目的/ 意义] 随着科学合作的日益密切,合著论文数量日益增多,如何分配合著论文中不同作者的科研贡献,成为科研评估中的重要问题。不同的合著论文计数方法将对国家、机构、科研人员的排名产生不同程度的影响。[方法/ 过程]在介绍几种基本计数方法的基础上,讨论不同计数方法对国家、机构、个人科技排名的影响,并分析了计数方法与领域标准化的关系。[结果/ 结论]在比较国家、机构、作者的科研实力时,分数计数方法比全计数方法更恰当。同样,在比较不同领域的科研产出和影响力时,与全计数方法相比,分数计数方法可以得到更合理的标准化结果。
更新日期/Last Update:
1900-01-01