[目的/ 意义] 随着科学合作的日益密切,合著论文数量日益增多,如何分配合著论文中不同作者的科研贡献,成为科研评估中的重要问题。不同的合著论文计数方法将对国家、机构、科研人员的排名产生不同程度的影响。[方法/ 过程]在介绍几种基本计数方法的基础上,讨论不同计数方法对国家、机构、个人科技排名的影响,并分析了计数方法与领域标准化的关系。[结果/ 结论]在比较国家、机构、作者的科研实力时,分数计数方法比全计数方法更恰当。同样,在比较不同领域的科研产出和影响力时,与全计数方法相比,分数计数方法可以得到更合理的标准化结果。