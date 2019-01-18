[1]袁晓东 鲍业文.“ 中兴事件”对我国产业发展的启示:基于专利分析*[J].情报杂志,2019,(01):23.
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“ 中兴事件”对我国产业发展的启示:基于专利分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年01期
- 页码:
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23
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
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The Enlightenment of "ZTE Denial Order" Incident to China’s IndustrialDevelopment:Based on Patent Analysis
- 作者:
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袁晓东 鲍业文
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华中科技大学管理学院 武汉 430074
- 关键词:
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中兴事件 专利分析 IPC 共现 ICT 产业
- 摘要:
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[目的/ 意义]美国与中国之间爆发的贸易战,是中美双方对新一轮技术革命中技术制高点的争夺。我国中兴通讯公司在美国业务被全面禁止的事件(简称“中兴事件”)引起政府和人们的广泛关注。“中兴事件”对我国产业发展有哪些重要启示,值得我们深入研究。[方法/ 过程] 首先对ICT 设备制造业产业链进行了梳理,基于德温特专利数据库的专利数据,利用专利IPC 共现分析和社会网络分析的相关理论和方法,提取了涉及产业发展的核心IPC 小类,并对企业在核心IPC 小类下的专利分布进行了比较。[结果/ 结论] 研究表明:在ICT 产业中,中兴在部分技术领域积累了较强的专利技术力量,但尚未形成完整的产业技术链,还需要上下游企业的补充。我国亟需发展全产业技术,打通ICT 产业发展的关节之处,形成高效完整的ICT 产业链。
更新日期/Last Update:
1900-01-01