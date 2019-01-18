[目的/ 意义]美国与中国之间爆发的贸易战,是中美双方对新一轮技术革命中技术制高点的争夺。我国中兴通讯公司在美国业务被全面禁止的事件(简称“中兴事件”)引起政府和人们的广泛关注。“中兴事件”对我国产业发展有哪些重要启示,值得我们深入研究。[方法/ 过程] 首先对ICT 设备制造业产业链进行了梳理,基于德温特专利数据库的专利数据,利用专利IPC 共现分析和社会网络分析的相关理论和方法,提取了涉及产业发展的核心IPC 小类,并对企业在核心IPC 小类下的专利分布进行了比较。[结果/ 结论] 研究表明:在ICT 产业中,中兴在部分技术领域积累了较强的专利技术力量,但尚未形成完整的产业技术链,还需要上下游企业的补充。我国亟需发展全产业技术,打通ICT 产业发展的关节之处,形成高效完整的ICT 产业链。