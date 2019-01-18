[目的/ 意义]在期刊评价中,影响力与时效性是非常重要的两个方面,应该协调发展,但目前的绝大多数多属性评价方法,都是取长补短式性质的弥补式评价,难以评价期刊协调发展,需要解决这个问题。[方法/ 过程]提出因子几何平均法(FGM),首先通过因子分析提取公共因子,然后标准化后进行几何平均。以JCR 2015 数学期刊为例进行了说明,发现影响力与时效性较高的期刊评价得分较高,因子几何平均法具有较高的区分度。由于因子分析在提取公共因子时存在信息损失,也会导致评价数据存在信息损失,另外要求评价指标具有较高的相关性。[ 结果/结论]要重视非弥补式评价的协调发展评价方法研究;因子几何平均法是一种有效的协调发展评价方法,适合比较成熟领域的学术期刊协调发展评价;采用因子几何平均法评价要注意学科差异。