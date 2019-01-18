[1]俞立平 琚春华.一种兼顾协调发展的学术期刊评价方法*―――因子几何平均法[J].情报杂志,2019,(01):194.
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一种兼顾协调发展的学术期刊评价方法*―――因子几何平均法()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年01期
- 页码:
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194
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Periodical Evaluation Model Based on the Concept of Harmony―Factor Geometric Method
- 作者:
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俞立平1 琚春华2
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1. 浙江工商大学统计与数学学院杭州310018;2. 浙江工商大学管理工程与电子商务学院 杭州 310018
- 关键词:
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期刊评价 因子几何平均法 非弥补式评价
- 摘要:
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[目的/ 意义]在期刊评价中,影响力与时效性是非常重要的两个方面,应该协调发展,但目前的绝大多数多属性评价方法,都是取长补短式性质的弥补式评价,难以评价期刊协调发展,需要解决这个问题。[方法/ 过程]提出因子几何平均法(FGM),首先通过因子分析提取公共因子,然后标准化后进行几何平均。以JCR 2015 数学期刊为例进行了说明,发现影响力与时效性较高的期刊评价得分较高,因子几何平均法具有较高的区分度。由于因子分析在提取公共因子时存在信息损失,也会导致评价数据存在信息损失,另外要求评价指标具有较高的相关性。[ 结果/结论]要重视非弥补式评价的协调发展评价方法研究;因子几何平均法是一种有效的协调发展评价方法,适合比较成熟领域的学术期刊协调发展评价;采用因子几何平均法评价要注意学科差异。
更新日期/Last Update:
1900-01-01