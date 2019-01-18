[目的/ 意义]以在线科研社区CiteULike 为例,研究用户的标签应用增长模型及其影响因素有利于管理者了解用户的标签行为并为预测用户未来的标签行为提供了重要的依据。[方法/ 过程]基于CiteULike 的用户标签数据,利用增长模型对前1 000 名(根据标签应用数量统计)的用户研究其标签行为。在此基础上,利用多元逻辑回归方法分析用户标签应用增长模型的影响因素。[结果/ 结论]研究结果表明74%的用户其标签应用增长模型与波动模型相吻合,21. 2%的用户其标签应用增长模型表现出正态模型的特性,而标签应用增长模型属于阻尼指数模型的用户不到总数的5%。用户标签应用增长模型主要受标签特征和标记资源特征因素的影响。