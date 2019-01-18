[目的/ 意义] 将本体技术应用于网络舆情案例推理的过程中,可以将案例库中的案例结构进行规范,提高了案例知识的可重用性。通过构建网络舆情案例推理模型将本体与案例推理相结合,对于政府有效应对突发事件网络舆情具有重要的理论意义和现实意义。[方法/ 过程]在案例本体构建的基础上,提出突发事件网络舆情案例推理模型,经历案例检索、案例重用、案例修正、案例保存四个主要推理环节,通过构建的案例相似度匹配模型,输出与解决问题案例相似度较高的样本案例,得出解决方案。[ 结果/ 结论] 以案例本体库和方法模型库为基础的本体模型,优化了案例推理过程,提高了知识的可重用性,为决策人员推荐解决方案提供思路。