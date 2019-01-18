[1]王 看.境外主流媒体关于菲律宾南海仲裁案裁决的报道情况调查研究*[J].情报杂志,2019,(01):112.
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境外主流媒体关于菲律宾南海仲裁案裁决的报道情况调查研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年01期
- 页码:
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112
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
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An Investigation and Examination of the Coverage on the South China SeaArbitration Award of the Foreign Mainstream Media
- 作者:
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王 看1; 2
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1. 武汉大学中国边界与海洋研究院 武汉 430072;2. 武汉大学国家领土主权与海洋权益协同创新中心 武汉 430072
- 关键词:
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境外主流媒体 南海仲裁案 国际话语
- 摘要:
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[目的/ 意义]自菲律宾南海仲裁案仲裁庭发布最终裁决以来,裁决便成为境外主流媒体追踪报道的热点话题。查明外媒关于此案的报道情况,梳理其常用报道手法,厘清其在主要关注点上的认知,显然有助于我国进一步做好关于该案的外宣工作。[方法/ 过程]对2016 年7 月-2018 年4 月间外媒报道情况的调查研究发现,外媒密切关注仲裁缘起、仲裁进程和裁决内容等六个问题,惯用先声夺人、借题发挥和曲解或编造事实等六种报道手法。东南亚部分国家,特别是菲律宾主流媒体的报道受国际主流媒体和民族主义影响较深,对裁决的敏感度较高,倾向视中国对菲律宾援助和支持为缓兵之计,对杜特尔特搁置裁决、与华对话的政策多有批评。[结果/ 结论] 外媒关于裁决的报道具有片面性、误导性,影响国际社会对裁决形成客观认知,严重削弱我国在南海问题上的国际话语表达。我国宜坚持“有理、有利、有节”的基本原则,采取必要和适当措施,加强该案的外宣工作,努力将裁决对我国的负面影响降到最低。
更新日期/Last Update:
1900-01-01