[目的/ 意义]自菲律宾南海仲裁案仲裁庭发布最终裁决以来,裁决便成为境外主流媒体追踪报道的热点话题。查明外媒关于此案的报道情况,梳理其常用报道手法,厘清其在主要关注点上的认知,显然有助于我国进一步做好关于该案的外宣工作。[方法/ 过程]对2016 年7 月-2018 年4 月间外媒报道情况的调查研究发现,外媒密切关注仲裁缘起、仲裁进程和裁决内容等六个问题,惯用先声夺人、借题发挥和曲解或编造事实等六种报道手法。东南亚部分国家,特别是菲律宾主流媒体的报道受国际主流媒体和民族主义影响较深,对裁决的敏感度较高,倾向视中国对菲律宾援助和支持为缓兵之计,对杜特尔特搁置裁决、与华对话的政策多有批评。[结果/ 结论] 外媒关于裁决的报道具有片面性、误导性,影响国际社会对裁决形成客观认知,严重削弱我国在南海问题上的国际话语表达。我国宜坚持“有理、有利、有节”的基本原则,采取必要和适当措施,加强该案的外宣工作,努力将裁决对我国的负面影响降到最低。