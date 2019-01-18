[1]王 秉 吴 超.一种安全情报的获取与分析方法:R-M 方法*[J].情报杂志,2019,(01):61.
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一种安全情报的获取与分析方法:R-M 方法*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年01期
- 页码:
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61
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
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An Approach to the Acquisition and Analysis of Safety &Security-Related Intelligence: R-M Method
- 作者:
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王 秉1; 2 吴 超1; 2
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1. 中南大学资源与安全工程学院 长沙 410083;2. 中南大学安全理论创新与促进研究中心 长沙 410083
- 关键词:
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安全情报 安全管理 R-M 方法 SWOC 方法
- 摘要:
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[目的/ 意义]安全情报是安全管理的支撑、关键点和必备要件。因此,安全情报获取与分析研究具有十分重要的理论与现实意义。[方法/ 过程]首先,基于安全管理角度,论述安全情报的获取与分析进路。其次,根据安全管理视角下的安全情报的获取与分析进路,提出安全情报获取与分析的“风险―管理(R-M)”方法。在此基础上,分析R-M 方法的具体实施。最后,讨论R-M 方法的定量化。[结果/ 结论]研究发现,R-M 方法强调安全情报的获取与分析应立足于安全管理本身开展,其从“风险模块”与“管理模块”两方面出发获取与分析安全情报,既可实现安全情报的全面获取与分析,亦可为安全战略选择和制定提供有效的服务与支撑。
更新日期/Last Update:
1900-01-01