[目的/ 意义]安全情报是安全管理的支撑、关键点和必备要件。因此,安全情报获取与分析研究具有十分重要的理论与现实意义。[方法/ 过程]首先,基于安全管理角度,论述安全情报的获取与分析进路。其次,根据安全管理视角下的安全情报的获取与分析进路,提出安全情报获取与分析的“风险―管理(R-M)”方法。在此基础上,分析R-M 方法的具体实施。最后,讨论R-M 方法的定量化。[结果/ 结论]研究发现,R-M 方法强调安全情报的获取与分析应立足于安全管理本身开展,其从“风险模块”与“管理模块”两方面出发获取与分析安全情报,既可实现安全情报的全面获取与分析,亦可为安全战略选择和制定提供有效的服务与支撑。