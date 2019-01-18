[1]王 秉 吴 超.一种安全情报的获取与分析方法:R-M 方法*[J].情报杂志,2019,(01):61.
点击复制

一种安全情报的获取与分析方法:R-M 方法*()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2019年01期
页码:
61
栏目:
出版日期:
2019-01-18

文章信息/Info

Title:
An Approach to the Acquisition and Analysis of Safety &Security-Related Intelligence: R-M Method
作者:
王 秉12 吴 超12
1. 中南大学资源与安全工程学院 长沙 410083;2. 中南大学安全理论创新与促进研究中心 长沙 410083
关键词:
安全情报 安全管理 R-M 方法 SWOC 方法
摘要:
[目的/ 意义]安全情报是安全管理的支撑、关键点和必备要件。因此,安全情报获取与分析研究具有十分重要的理论与现实意义。[方法/ 过程]首先,基于安全管理角度,论述安全情报的获取与分析进路。其次,根据安全管理视角下的安全情报的获取与分析进路,提出安全情报获取与分析的“风险―管理(R-M)”方法。在此基础上,分析R-M 方法的具体实施。最后,讨论R-M 方法的定量化。[结果/ 结论]研究发现,R-M 方法强调安全情报的获取与分析应立足于安全管理本身开展,其从“风险模块”与“管理模块”两方面出发获取与分析安全情报,既可实现安全情报的全面获取与分析,亦可为安全战略选择和制定提供有效的服务与支撑。
更新日期/Last Update: 1900-01-01