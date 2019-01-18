[目的/ 意义]数据质量是政府开放数据价值实现的关键,开放数据质量控制机制研究有助于促进政府高质量数据集的开放,提高政府开放水平。[方法/ 过程]应用数据生命周期管理、利益相关者理论,从政府开放数据的质量维度界定入手,分析了数据本身、技术层面、流程层面、管理层面的开放数据质量问题。[ 结果/ 结论] 从管理、组织、技术与方法层面提出了我国政府开放数据的质量控制机制。在管理层面,由政府管理部门建设并完善数据监管体系;在组织层面,消除数据壁垒,推进数据共享机制;在技术层面,构建面向全生命周期的技术应用机制;在方法层面,以用户需求为导向建立评估反馈机制。