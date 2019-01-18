[1]童楠楠.我国政府开放数据的质量控制机制研究*[J].情报杂志,2019,(01):135.
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我国政府开放数据的质量控制机制研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年01期
- 页码:
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135
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Quality Control Mechanism of Government Open Data
- 作者:
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童楠楠
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中国人民大学信息资源管理学院 北京 100872
- 关键词:
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政府开放数据 数据质量 质量控制 控制机制
- 摘要:
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[目的/ 意义]数据质量是政府开放数据价值实现的关键,开放数据质量控制机制研究有助于促进政府高质量数据集的开放,提高政府开放水平。[方法/ 过程]应用数据生命周期管理、利益相关者理论,从政府开放数据的质量维度界定入手,分析了数据本身、技术层面、流程层面、管理层面的开放数据质量问题。[ 结果/ 结论] 从管理、组织、技术与方法层面提出了我国政府开放数据的质量控制机制。在管理层面,由政府管理部门建设并完善数据监管体系;在组织层面,消除数据壁垒,推进数据共享机制;在技术层面,构建面向全生命周期的技术应用机制;在方法层面,以用户需求为导向建立评估反馈机制。
更新日期/Last Update:
1900-01-01