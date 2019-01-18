[目的/ 意义] 外交智库作为专业型智库,主要对国际事务、地区热点、国家外交政策等领域进行研究,并为决策机构提供政策参考,对外交政策有着重要影响。法国国际关系研究所作为近年来发展迅速并名列前茅的外交智库,其影响本国外交政策的作用机制具有典型借鉴意义。[方法/ 过程] 在宏观层面,对法国国际关系研究所影响外交政策过程的各阶段即政策议程、政策形成、政策执行和政策评估的作用机制进行梳理。在微观层面,对法国国际关系研究所有效影响外交政策的原因进行深入分析。[结果/ 结论] 我国外交智库可吸收法国国际关系研究所的先进经验,通过密切政府与智库间联系、完善智库内部治理体系、推动智库间协同合作、提升智库国际化水平等方式,实现影响外交政策的发展目标,构建中国特色外交智库。