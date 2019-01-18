[1]乔家昌 傅雷鸣.YC-EM’C 指数:时间与合作视角下的作者影响力评价研究*[J].情报杂志,2019,(01):200.
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YC-EM’C 指数:时间与合作视角下的作者影响力评价研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年01期
- 页码:
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200
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
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YC-EM’C Index: A New Approach to Evaluate the ScientificImpact from the Perspective of Time and Co-authorship
- 作者:
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乔家昌1 傅雷鸣2
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1. 达州图书馆 达州 635000;2. 南京农业大学工学院 南京 210031
- 关键词:
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H 指数 评价指标 YC-EM’C指数 作者合作 作者影响力
- 摘要:
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[目的/ 意义]从H 指数的提出开始,对科研人员的评估指标研究一直是热点话题。介绍由Bihari 学者基于EM 指数、YC-H 指数提出的YC-EM’指数。[方法/ 过程]从合作维度改进YC-EM’指数并命名为YC-EM’C指数。以国外计量学领域54 位科学家10 年文献数据为实验对象,从作者区分度、作者排名情况,以及与各参数的相关性角度验证YC-EM’C指数有效性。[结果/ 结论]YC-EM’C 指数区分性高;作者名次变化明显;与论文数量、署名顺序等具有不同相关性,YC-EM’C指数的评价结果更符合实际。
更新日期/Last Update:
1900-01-01