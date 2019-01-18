[目的/ 意义]从H 指数的提出开始,对科研人员的评估指标研究一直是热点话题。介绍由Bihari 学者基于EM 指数、YC-H 指数提出的YC-EM’指数。[方法/ 过程]从合作维度改进YC-EM’指数并命名为YC-EM’C指数。以国外计量学领域54 位科学家10 年文献数据为实验对象,从作者区分度、作者排名情况,以及与各参数的相关性角度验证YC-EM’C指数有效性。[结果/ 结论]YC-EM’C 指数区分性高;作者名次变化明显;与论文数量、署名顺序等具有不同相关性,YC-EM’C指数的评价结果更符合实际。