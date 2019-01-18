[目的/ 意义]鉴于当前社交媒体上健康谣言层出不穷的现实,从谣言协同治理的角度出发探讨各辟谣主体的信息发布特质和社群结构对于净化网络舆论具有重要意义。[方法/ 过程]从传播力、影响力和互动力三个维度筛选出新浪微博上137 位健康议题的核心辟谣成员,采用内容分析法分析了“ 新闻媒体”“ 政务部门”“ 科普网站/ 栏目”“医务/ 营养从业者”等10 类辟谣主体各自的信息发布特征,并采用社会网络分析法对该辟谣群体的“中心度”“核心―边缘”和“结构洞”等指标进行了探究。[结果/ 结论] 在信息发布的内容特质方面,不同辟谣主体在谣言驳斥的时效性、互动性、专业性、多媒体性等方面各有优点;在社群结构方面,该社群存在着“精英化”倾向,媒体机构微博独享着信息传播“一家独大”的地位,成为扩散辟谣信息的绝对主体。这项发现启示我们,在谣言协同治理过程中,需要重视新闻媒体的“意见领袖”作用。