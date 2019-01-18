[目的/ 意义]随着信息技术的迅速发展,网络安全已经成为国家安全的重要组成部分。面对政府、企业迫切的网络安全需求,培养高素质的网络安全人才是世界各国高等教育普遍的重要任务。美国自2000 年在高校中率先开设网络安全相关专业,至今已基本形成相对完整的学科体系。相比之下,我国网络安全相关专业的发展起步较晚,建设经验不足,分析并总结美国该领域专业的基本情况和发展特点,可以为我国网络安全相关专业发展提供宝贵经验和启发指导。[方法/ 过程]通过文献分析、调查和资料总结等方法,从专业布局、学科基础、培养方向、课程体系、教学方式等方面总结了美国网络安全专业的特点和经验,并简要分析了我国相关专业的发展现状。[ 结果/ 结论]通过对美国先进经验的学习,结合我国发展现状,文章围绕学科基础、培养方向、教学方式和专业体系布局四个方面提出了构建符合我国发展需要的网络安全专业教育体系的对策组合。