[目的/ 意义]作为中国古代兵学经典的两部代表性著作,《孙子》和《吴子》都有很丰富的情报思想,深入研究挖掘相关内容对于加深理论认识、指导现实情报工作实践两方面具有较大的价值。[方法/ 过程]采取文本对比分析法,从情报观、情报搜集、情报分析和保密四个方面对两部兵学经典进行对比研究,重点阐述两者在唯物主义的情报认识论、实用主义的情报观、情报搜集研判方法和对保密的思想认识等方面的相同点和不同点。[结果/ 结论] 总体上来看,孙吴的情报思想既有论述内容和侧重点方面的区别,又互有补充相得益彰,唯物主义的价值观和方法论是两者共同的思想支撑,也是我国传统兵学情报思想的精髓。