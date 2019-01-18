[1]刘 忠.兵学经典孙吴情报思想异同述论[J].情报杂志,2019,(01):19.
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兵学经典孙吴情报思想异同述论()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年01期
- 页码:
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19
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
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On the Similarities and Differences of Intelligence ThoughtsBetween Sun Tzu And Wu Zi
- 作者:
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刘 忠
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南昌师范学院 南昌 330032
- 关键词:
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《孙子》 《吴子》 情报思想
- 摘要:
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[目的/ 意义]作为中国古代兵学经典的两部代表性著作,《孙子》和《吴子》都有很丰富的情报思想,深入研究挖掘相关内容对于加深理论认识、指导现实情报工作实践两方面具有较大的价值。[方法/ 过程]采取文本对比分析法,从情报观、情报搜集、情报分析和保密四个方面对两部兵学经典进行对比研究,重点阐述两者在唯物主义的情报认识论、实用主义的情报观、情报搜集研判方法和对保密的思想认识等方面的相同点和不同点。[结果/ 结论] 总体上来看,孙吴的情报思想既有论述内容和侧重点方面的区别,又互有补充相得益彰,唯物主义的价值观和方法论是两者共同的思想支撑,也是我国传统兵学情报思想的精髓。
更新日期/Last Update:
1900-01-01