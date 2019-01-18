[目的/ 意义]旨在对我国公共危机事件背景下的社交网络谣言对抗行为多发性动机进行分析,以期为国家公共安全治理提供指导。[方法/ 过程]引入道德判断框架,在社会抑制理论的基础上,探讨不同社交媒体中的谣言对抗行为。通过情景模拟法收集调查结果,并利用定性比较分析(QCA)方法对谣言对抗行为的动机路径组合进行验证。[结果/ 结论]社交媒体用户产生谣言对抗行为确实是多因素相互作用产生的结果,用户在不同平台进行决策时会有差别倾向。如在微信平台,用户倾向于仔细对功利结果进行考量,而在微博平台用户则倾向从道义规范角度快速地做出符合个人原则的决策。结论益于有针对性地为政府危机管理人员提供谣言治理对策。