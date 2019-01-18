[1]刘嘉琪 齐佳音.公共危机背景下的道德判断与谣言对抗行为生成路径研究*―――基于不同社交媒体平台的定性比较分析[J].情报杂志,2019,(01):87.
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公共危机背景下的道德判断与谣言对抗行为生成路径研究*―――基于不同社交媒体平台的定性比较分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年01期
- 页码:
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87
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Moral Judgment and Rumor Combating Behavior Generated Path Analysisin the Context of Public Crises: Based on the Qualitative Comparison Analysisof Different Social Media Platform
- 作者:
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刘嘉琪1; 2 齐佳音2; 3
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1. 北京邮电大学经济管理学院 北京 100876;2. 北京邮电大学可信分布式计算与服务教育部重点实验室 北京 100876;3. 上海对外经贸大学工商管理学院 上海 201620
- 关键词:
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公共危机 谣言对抗行为 定性比较分析(QCA) 道德判断 社交媒体 社会抑制理论
- 摘要:
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[目的/ 意义]旨在对我国公共危机事件背景下的社交网络谣言对抗行为多发性动机进行分析,以期为国家公共安全治理提供指导。[方法/ 过程]引入道德判断框架,在社会抑制理论的基础上,探讨不同社交媒体中的谣言对抗行为。通过情景模拟法收集调查结果,并利用定性比较分析(QCA)方法对谣言对抗行为的动机路径组合进行验证。[结果/ 结论]社交媒体用户产生谣言对抗行为确实是多因素相互作用产生的结果,用户在不同平台进行决策时会有差别倾向。如在微信平台,用户倾向于仔细对功利结果进行考量,而在微博平台用户则倾向从道义规范角度快速地做出符合个人原则的决策。结论益于有针对性地为政府危机管理人员提供谣言治理对策。
更新日期/Last Update:
1900-01-01