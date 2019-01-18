[目的/ 意义] 国家有关大数据治理的政策较为零散,没有形成统一规划,而学术界又缺少对相关政策的整体研究分析。因而文章致力于分析我国现有政府大数据治理政策的现状,以期完善政府大数据治理的政策体系。[方法/ 过程] 构建了包括政策工具维度和大数据治理的核心概念体系维度在内的二维政策分析框架,采集了24 份国内相关政策样本,通过87 个内容分析单元的政策文本量化分析,对政策样本进行了统计和分析。[结果/ 结论] 研究发现我国有关大数据时代政府数据治理政策绝大部分集中于中观层次,宏观层次的政策内容相对较少;从政策工具视角来看,供给面、环境面和需求面的政策内容较为均衡。