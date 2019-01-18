[1]刘彬芳 魏 玮 安小米.大数据时代政府数据治理的政策分析*[J].情报杂志,2019,(01):142.
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大数据时代政府数据治理的政策分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年01期
- 页码:
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142
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Analysis of Government Data Governance Policy in the Era of Big Data
- 作者:
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刘彬芳1 魏 玮1 安小米1; 2; 3
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1. 中国人民大学信息资源管理学院 北京 100872;2. 数据工程与知识工程教育部重点实验室 北京 100872;3. 中国人民大学智慧城市研究中心 北京 100872
- 关键词:
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数据治理 大数据 政策分析 政策工具
- 摘要:
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[目的/ 意义] 国家有关大数据治理的政策较为零散,没有形成统一规划,而学术界又缺少对相关政策的整体研究分析。因而文章致力于分析我国现有政府大数据治理政策的现状,以期完善政府大数据治理的政策体系。[方法/ 过程] 构建了包括政策工具维度和大数据治理的核心概念体系维度在内的二维政策分析框架,采集了24 份国内相关政策样本,通过87 个内容分析单元的政策文本量化分析,对政策样本进行了统计和分析。[结果/ 结论] 研究发现我国有关大数据时代政府数据治理政策绝大部分集中于中观层次,宏观层次的政策内容相对较少;从政策工具视角来看,供给面、环境面和需求面的政策内容较为均衡。
更新日期/Last Update:
1900-01-01