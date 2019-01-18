[目的/ 意义]随着中国“走出去”步伐的加快,中国军队执行跨国跨文化的非战争军事行动任务逐年攀升。如何实现对跨文化军事行动有效的社会文化情报支持成为急需解决的现实问题。以军民融合为视角,探索社会文化情报支援的高效措施具有重大的运用价值。[方法/ 过程] 从支援主体、支援内容和支援手段入手,分析了当前我军存在的社会文化情报支援问题。同时通过查阅大量政府报告,梳理出美军在社会文化情报支援的成功探索经验,总结其在机构设置、人员配备和软件保障方面的高效军民融合措施。[结果/ 结论]借鉴美军经验,从观念教育、制度保障和人才队伍三个角度提出了适应我军发展的军民融合式社会文化情报支援措施。