[目的/ 意义]外部知识搜索及其双元性已经成为学术界和企业创新实践领域关注的焦点。[ 方法/ 过程]基于组织双元理论和创新搜索理论,构建外部知识搜索宽度、知识搜索深度及其双元性对渐进式创新和突破式创新影响的理论框架,探索知识搜索宽度、知识搜索深度、平衡型双元搜索和联合型双元搜索对渐进式创新和突破式创新的影响机理。收集203 家中国高新技术企业的调研数据进行实证分析。[结果/ 结论]结果表明,知识搜索宽度和知识搜索深度均对渐进式创新和突破式创新具有“过犹不及”的非线性关系;平衡型双元搜索对渐进式创新具有显著正向影响,而对突破式创新没有影响;联合型双元搜索对突破式创新具有显著正向影响,而对渐进式创新没有影响。