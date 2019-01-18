[目的/ 意义]大数据时代,情报研究向“数据密集型科学范式”的转变引发了提升情报质量的新思考。从情报研究的实际流程出发,阐释科技情报质量控制的原理和手段,为提升科技情报质量提供全面系统的理论依据和操作框架。[方法/ 过程]界定了情报质量的内涵,将科技情报研究全过程划分为“数据采集整理―数据分析―情报产品传递”三部分,分析了科技情报质量的生成和衍变,借鉴信息融合模型构建了科技情报质量控制的过程模型,针对过程不同阶段提出了相应的情报质量控制手段。[结果/ 结论]研究表明:科技情报质量控制贯穿于从数据采集到情报产品传递的整个过程,高质量情报的产生主要取决于素材数据是否得到了有效融合。