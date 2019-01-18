[1]李霁友 曹如中.竞争情报工作中的情报流研究[J].情报杂志,2019,(01):30.
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竞争情报工作中的情报流研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年01期
- 页码:
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30
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Identification and Operation Mechanism of Information Flow inCompetitive Intelligence Work
- 作者:
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李霁友1 曹如中2
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1. 东华大学旭日工商管理学院 上海 200051;2:上海工程技术大学管理学院 上海 201620
- 关键词:
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竞争情报 情报流 决策支持 情报服务
- 摘要:
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[目的/ 意义]针对当前复杂动态竞争环境下组织战略决策对竞争情报的依赖性,提出通过对情报流的识别与管理来强化竞争情报服务工作,拟为组织智慧决策提供参考。[ 方法/ 过程] 通过运用文献研读和理论推演的方法,阐述了情报流的生成过程,探讨了情报流的工作原理,分析了情报流的结构特点,提出了情报流的运行机制和优化策略。[结果/ 结论]认为企业必须通过调节情报流向和流量、加强与用户的有效联系、提升编码和解码技术和优化工作流程来完善竞争情报流机制。
更新日期/Last Update:
1900-01-01