[目的/ 意义]针对当前复杂动态竞争环境下组织战略决策对竞争情报的依赖性,提出通过对情报流的识别与管理来强化竞争情报服务工作,拟为组织智慧决策提供参考。[ 方法/ 过程] 通过运用文献研读和理论推演的方法,阐述了情报流的生成过程,探讨了情报流的工作原理,分析了情报流的结构特点,提出了情报流的运行机制和优化策略。[结果/ 结论]认为企业必须通过调节情报流向和流量、加强与用户的有效联系、提升编码和解码技术和优化工作流程来完善竞争情报流机制。