[1]何 杰 朱美玲 胥 月 刘汪洋 李旭阳 曾润喜.网络社会安全风险评估与治理研究*―――一项基于指标体系和安全数据的区域比较研究[J].情报杂志,2019,(01):119.



网络社会安全风险评估与治理研究*―――一项基于指标体系和安全数据的区域比较研究