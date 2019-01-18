[1]何 杰 朱美玲 胥 月 刘汪洋 李旭阳 曾润喜.网络社会安全风险评估与治理研究*―――一项基于指标体系和安全数据的区域比较研究[J].情报杂志,2019,(01):119.
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网络社会安全风险评估与治理研究*―――一项基于指标体系和安全数据的区域比较研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年01期
- 页码:
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119
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Risk Assessment and Governance of Internet Social Security:A Regional Comparative Study Based on Index System Security Data
- 作者:
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何 杰1; 2 朱美玲1; 2 胥 月1; 2 刘汪洋1; 2 李旭阳3 曾润喜4
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1. 提升政府治理能力大数据应用技术国家工程实验室 贵阳 550000;2. 中电科大数据研究院有限公司 贵阳 550000;3. 深圳市腾讯计算机系统有限公司 深圳 518000;4. 重庆大学新闻学院 重庆 401331
- 关键词:
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网络社会 网络安全 风险 安全指数 政治安全 网络舆情
- 摘要:
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[目的/ 意义]了解网络社会安全风险现状是网络社会治理的基础,对网络社会安全风险进行评估具有重要现实意义。[方法/ 过程]基于我国网络社会发展现状及安全问题,构建了政治安全风险、经济安全风险、社会安全风险、文化安全风险、生态安全风险五个维度的网络社会安全风险评估指标体系,并通过腾讯安全数据对31 个省级行政区和32 个中心城市的网络社会安全现状进行排名。[结果/ 结论]我国网络社会安全风险整体状况不容乐观并且各地区间存在较大差异,各地政府需要从意识形态引导、互联网金融监管、网络内容建设、网络犯罪打击、基础设施安全等方面提高网络社会安全风险应对能力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01