[1]高金虎.论国家安全情报工作*―――兼论国家安全情报学的研究对象[J].情报杂志,2019,(01):1.
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论国家安全情报工作*―――兼论国家安全情报学的研究对象()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年01期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
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On National Security Intelligence Work and Research Objects of NationalSecurity Intelligence Studies
- 作者:
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高金虎
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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国家安全工作 国家安全情报工作 国家安全情报学 研究对象
- 摘要:
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[目的/ 意义]界定国家安全情报工作的基本内涵,确定国家安全情报学的学科边界。[ 方法/ 过程] 分析国家安全工作和国家安全情报工作区别于一般行政事务的特点,确定国家安全情报工作的研究对象,形成国家安全情报学的学科体系。[结果/ 结论]应该厘清国家安全情报学科与相关学科的边界,对国家安全情报的相关成果进行学理化提升。
更新日期/Last Update:
1900-01-01