[1]高金虎.论国家安全情报工作*―――兼论国家安全情报学的研究对象[J].情报杂志,2019,(01):1.
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论国家安全情报工作*―――兼论国家安全情报学的研究对象()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2019年01期
页码:
1
栏目:
出版日期:
2019-01-18

文章信息/Info

Title:
On National Security Intelligence Work and Research Objects of NationalSecurity Intelligence Studies
作者:
高金虎
国防科技大学国际关系学院 南京 210039
关键词:
国家安全工作 国家安全情报工作 国家安全情报学 研究对象
摘要:
[目的/ 意义]界定国家安全情报工作的基本内涵,确定国家安全情报学的学科边界。[ 方法/ 过程] 分析国家安全工作和国家安全情报工作区别于一般行政事务的特点,确定国家安全情报工作的研究对象,形成国家安全情报学的学科体系。[结果/ 结论]应该厘清国家安全情报学科与相关学科的边界,对国家安全情报的相关成果进行学理化提升。
更新日期/Last Update: 1900-01-01