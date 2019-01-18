[目的/ 意义]界定国家安全情报工作的基本内涵,确定国家安全情报学的学科边界。[ 方法/ 过程] 分析国家安全工作和国家安全情报工作区别于一般行政事务的特点,确定国家安全情报工作的研究对象,形成国家安全情报学的学科体系。[结果/ 结论]应该厘清国家安全情报学科与相关学科的边界,对国家安全情报的相关成果进行学理化提升。