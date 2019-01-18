[目的/ 意义]通过对我国国家层面的政府数据开放政策的内容进行量化分析与评价,指出现有政策内容的特点、发展趋势与不足,并提出相应的政策建议。[方法/ 过程]使用Rothwell 和Zegveld 的政策工具理论,以21 项国家层面的政府数据开放政策为样本,确定内容分析单元与类目,通过频次统计分析,将定性的政策以定量的方式客观呈现。[结果/ 结论]研究发现,我国政府数据开放政策兼顾了供给面、环境面和需求面,但存在供给面政策工具过溢,环境面政策工具作用有限,需求面政策工具缺位的问题,需要我们平衡三类政策工具结构,实现政策工具多元化,以促进我国政府数据开放的广度和深度。