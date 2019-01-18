[1]范丽莉 唐 珂.基于政策工具的我国政府数据开放政策内容分析*[J].情报杂志,2019,(01):148.
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基于政策工具的我国政府数据开放政策内容分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年01期
- 页码:
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148
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Analysis of the Contents of China’s Government DataOpen Policies Based on Policy Tools
- 作者:
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范丽莉 唐 珂
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长安大学政治与行政学院 西安 710064
- 关键词:
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政策工具 政府数据 数据开放 政府数据开放 数据开放政策 政策内容分析 政策量化分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]通过对我国国家层面的政府数据开放政策的内容进行量化分析与评价,指出现有政策内容的特点、发展趋势与不足,并提出相应的政策建议。[方法/ 过程]使用Rothwell 和Zegveld 的政策工具理论,以21 项国家层面的政府数据开放政策为样本,确定内容分析单元与类目,通过频次统计分析,将定性的政策以定量的方式客观呈现。[结果/ 结论]研究发现,我国政府数据开放政策兼顾了供给面、环境面和需求面,但存在供给面政策工具过溢,环境面政策工具作用有限,需求面政策工具缺位的问题,需要我们平衡三类政策工具结构,实现政策工具多元化,以促进我国政府数据开放的广度和深度。
更新日期/Last Update:
1900-01-01