[目的/ 意义] 以反腐败角度,调查法国反腐败开放数据的进展,为推动我国反腐败开放数据工作的进一步发展具有重要意义。[方法/ 过程]利用文献调研和案例分析的研究方法,以法国为例,通过对文献资料和网站内容的调查,获取一手资料阐述法国反腐败开放数据的组织机制、政策机制、法律机制。[结果/ 结论]得出建立开放数据的组织管理机制、完善开放数据的配套法律、加强开放数据的政策保障的启示。