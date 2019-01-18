[1]陈 美 郑 伟.法国反腐败开放数据的保障机制研究[J].情报杂志,2019,(01):155.
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法国反腐败开放数据的保障机制研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年01期
- 页码:
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155
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Guarantee Mechanisms of Anti-corruption Open Data in France
- 作者:
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陈 美 郑 伟
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湖北工业大学经济与管理学院 武汉 430068
- 关键词:
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法国 反腐败 开放政府数据 开放数据 数据集
- 摘要:
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[目的/ 意义] 以反腐败角度,调查法国反腐败开放数据的进展,为推动我国反腐败开放数据工作的进一步发展具有重要意义。[方法/ 过程]利用文献调研和案例分析的研究方法,以法国为例,通过对文献资料和网站内容的调查,获取一手资料阐述法国反腐败开放数据的组织机制、政策机制、法律机制。[结果/ 结论]得出建立开放数据的组织管理机制、完善开放数据的配套法律、加强开放数据的政策保障的启示。
更新日期/Last Update:
1900-01-01