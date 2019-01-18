[1]陈 军 张韵君 王 健.基于专利分析的中美人工智能产业发展比较研究*[J].情报杂志,2019,(01):41.
点击复制
基于专利分析的中美人工智能产业发展比较研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2019年01期
- 页码:
-
41
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
-
A Comparative Study on the Development of AI Industry Between Chinaand U. S. A. Based on Patent Analysis
- 作者:
-
陈 军1 张韵君2 王 健1
-
1. 广东培正学院管理学院 广州 510830;2. 长江师范学院管理学院 重庆 408100
- 关键词:
-
专利分析 人工智能 产业发展 中国 美国
- 摘要:
-
[目的/ 意义]在目前全球人工智能产业发展中,中美两国最引人瞩目,比较分析两国发展的差异,能够为中国的产业发展提供借鉴与参考。现有的研究多缺乏比较分析,而基于专利角度的针对性研究尚未发现。[ 方法/ 过程]以专利数据为依据,从专利申请总体情况、PCT 专利申请、IPC 重点技术领域、创新主体等方面对中美人工智能产业发展进行了比较研究。[结果/ 结论]总体来看,中美人工智能产业处于同步发展阶段;从发展过程来看,美国人工智能产业起步比中国快,但是中国未来发展潜力和空间巨大;从技术来看,两国在发展方向上基本保持一致,在一些新兴应用领域,美国处于领先地位,中国处于追随地位;从创新主体来看,美国以企业为主导,中国以高校为主导。最后从5 个方面对中国人工智能产业发展提出了建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01