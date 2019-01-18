[目的/ 意义]在目前全球人工智能产业发展中,中美两国最引人瞩目,比较分析两国发展的差异,能够为中国的产业发展提供借鉴与参考。现有的研究多缺乏比较分析,而基于专利角度的针对性研究尚未发现。[ 方法/ 过程]以专利数据为依据,从专利申请总体情况、PCT 专利申请、IPC 重点技术领域、创新主体等方面对中美人工智能产业发展进行了比较研究。[结果/ 结论]总体来看,中美人工智能产业处于同步发展阶段;从发展过程来看,美国人工智能产业起步比中国快,但是中国未来发展潜力和空间巨大;从技术来看,两国在发展方向上基本保持一致,在一些新兴应用领域,美国处于领先地位,中国处于追随地位;从创新主体来看,美国以企业为主导,中国以高校为主导。最后从5 个方面对中国人工智能产业发展提出了建议。