[目的/ 意义]正确认识和有效治理网络政治情绪在新时代的中国具有实践上的紧迫性和必要性,对于防范新时代的网络政治风险,防止网络情绪暴力和网络民粹主义也具有积极意义。[ 方法/ 过程] 通过系统分析技术赋权、心理倾向、利益搅合、文化渗透等影响新时代网络政治情绪生成的诸多因素,探讨了在互联网生态系统中网络政治情绪的生成过程和作用逻辑。[结论/ 结果]研究表明网络政治情绪治理需要制度供给与情感治理相结合、多层治理与协同治理相结合,还需要抵御西方文化渗透与型塑主流网络政治文化,以此有效提升网络空间治理能力,维护网络政治安全。