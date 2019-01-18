[目的/ 意义]“9・11”事件彻底改变了美国对于国家安全的传统思维,认识到情报融合的重要性,进而促成了国土安全部的建立。这对于刚出台《国家情报法》的我国而言具有借鉴意义。[ 方法/ 过程] 通过分析国土安全的含义、阐述美国国土安全部的运行机制以及情报融合的具体内容,总结出美国反恐情报工作的路径。[ 结果/ 结论]审视美国情报融合的经验,我国应重视情报学和情报人才建设,健全情报共享机制,构建属于我国的情报融合中心,为新时代的国家安全建设保驾护航。