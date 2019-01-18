[1]蔡士林.美国国土安全事务中的情报融合[J].情报杂志,2019,(01):8.
点击复制
美国国土安全事务中的情报融合()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2019年01期
- 页码:
-
8
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2019-01-18
文章信息/Info
- Title:
-
The Fusion of Intelligence in Amercia Homeland Security
- 作者:
-
蔡士林
-
中南财经政法大学刑事司法学院 武汉 430073
- 关键词:
-
国土安全 情报融合 恐怖主义 国家情报法
- 摘要:
-
[目的/ 意义]“9・11”事件彻底改变了美国对于国家安全的传统思维,认识到情报融合的重要性,进而促成了国土安全部的建立。这对于刚出台《国家情报法》的我国而言具有借鉴意义。[ 方法/ 过程] 通过分析国土安全的含义、阐述美国国土安全部的运行机制以及情报融合的具体内容,总结出美国反恐情报工作的路径。[ 结果/ 结论]审视美国情报融合的经验,我国应重视情报学和情报人才建设,健全情报共享机制,构建属于我国的情报融合中心,为新时代的国家安全建设保驾护航。
更新日期/Last Update:
1900-01-01