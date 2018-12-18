[目的/ 意义]让渡个人数据换取大数据服务已成为大数据时代企业经营获利的主要模式之一,个人数据保护与大数据服务间矛盾显现,至此,合理边界需要予以界定以协调两者间的矛盾。 [方法/ 过程]基于信息和数据保护的历史演进,在解构大数据特征及清晰界定大数据下个人信息数据化之内涵的特殊性上,挖掘大数据服务对隐私保护政策、“匿名化冶规则、信息财产化等数据保护规则的冲击。 [结果/ 结论]研究表明,谋求大数据时代网络服务与个人数据保障诉求间的平衡需要设定让渡个人数据换取大数据服务的规则;区分大数据应用下的信息种类;“细化冶个人数据再利用生命周期规则。