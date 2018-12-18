[1]张会平 胡树欣.“互联网+政务服务冶跨部门数据共享的推进策略研究[J].情报杂志,2018,(12):168.
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“互联网+政务服务冶跨部门数据共享的推进策略研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年12期
- 页码:
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168
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Strategies of Promoting Cross-Departmental Data Sharing for"Internet plus Government Services"
- 作者:
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张会平 胡树欣
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电子科技大学 公共管理学院 武汉大学 信息管理学院
- 关键词:
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电子政务 互联网+ 政务服务 跨部门数据共享 行政审批 社会网络分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]依据国家部署并结合具体政务服务事项探析“互联网+政务服务冶跨部门数据共享的推进策略,为进一步完善顶层设计和地方实践创新提供指导。 [方法/ 过程]以成都市 527 个行政审批事项为数据源,以341 条跨部门证照流动为基础构建事项间和部门间社会网络,分析其中的数据共享特征;同时针对该案例,比较分析以证照电子化为导向、以业务关联为导向、以场景应用为导向三种不同推进策略在数据管理、平台建设、体制机制、法律法规四个维度的区别。 [结果/ 结论]认为三种策略在平台、体制、机制建设方面存在很大差异;未来发展应实现国家层面的部署和地方实践探索相互促进、相互支持。
更新日期/Last Update:
1900-01-01