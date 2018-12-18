[目的/ 意义]依据国家部署并结合具体政务服务事项探析“互联网+政务服务冶跨部门数据共享的推进策略,为进一步完善顶层设计和地方实践创新提供指导。 [方法/ 过程]以成都市 527 个行政审批事项为数据源,以341 条跨部门证照流动为基础构建事项间和部门间社会网络,分析其中的数据共享特征;同时针对该案例,比较分析以证照电子化为导向、以业务关联为导向、以场景应用为导向三种不同推进策略在数据管理、平台建设、体制机制、法律法规四个维度的区别。 [结果/ 结论]认为三种策略在平台、体制、机制建设方面存在很大差异;未来发展应实现国家层面的部署和地方实践探索相互促进、相互支持。