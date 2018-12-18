[1]于 阳 魏俊斌.冲突与弥合:大数据侦查监控模式下的个人信息保护[J].情报杂志,2018,(12):147.
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冲突与弥合:大数据侦查监控模式下的个人信息保护()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年12期
- 页码:
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147
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Conflict and Bridging: Personal Information Protection underthe Mode of Big Data Surveillance
- 作者:
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于 阳 魏俊斌
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天津大学法学院
- 关键词:
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大数据侦查 监控模式 信息保护 价值冲突 内外监督
- 摘要:
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[目的/ 意义]大数据技术广泛应用于侦查活动,侦查活动中对公民个人信息的利用越发频繁,侦查机关违反程序获取公民信息、违规公开个人隐私等信息安全保护问题日益凸显。 [方法/ 过程]犯罪科技化背景下,刑事侦查改变传统的被动回应模式,形成“侦监冶“网监冶“商监冶三角式的信息监控和犯罪预防模式,能够有效防控犯罪。但在此模式运行中,应当清楚的认识到其对公民个人信息造成的泄露风险和危害后果。 [结果/ 结论]根据相关法律、法规重新定位公民个人信息权在刑事侦查活动中的角色,通过侦查机关的内部控制与外部监督,确保公民个人信息在侦查活动中的有效保护。
更新日期/Last Update:
1900-01-01