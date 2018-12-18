[1]于 淼 盖 克 朱方伟.项目知识集成:内涵、过程、影响因素与机制[J].情报杂志,2018,(12):162.
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项目知识集成:内涵、过程、影响因素与机制()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年12期
- 页码:
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162
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Project Knowledge Integration: Connotation, Process and Influence Factors
- 作者:
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于 淼 盖 克 朱方伟
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大连理工大学管理与经济学部
- 关键词:
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项目知识集成 知识集成内涵 知识集成过程 知识集成机制
- 摘要:
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[目的/ 意义]项目知识集成作为项目目标实现的重要基础,已经成为项目管理领域和知识管理领域共同关注的研究热点。 在现有项目知识集成研究分散化的背景下,急需对现有项目知识集成研究进行系统综述,形成项目知识集成的研究框架。 [方法/ 过程]基于对国内外现有文献的梳理,从项目中个体、团队和组织三个层面出发,对项目知识集成的内涵、过程、影响因素与机制进行综述。 [结果/ 结论]通过对现有研究的跨层次梳理,研究探讨了项目知识集成在不同层次的循环作用,构建了项目知识集成的多层次交互模型,为项目知识集成的理论与实践的后续研究奠定基础。
更新日期/Last Update:
1900-01-01