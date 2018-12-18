[目的/ 意义]项目知识集成作为项目目标实现的重要基础,已经成为项目管理领域和知识管理领域共同关注的研究热点。 在现有项目知识集成研究分散化的背景下,急需对现有项目知识集成研究进行系统综述,形成项目知识集成的研究框架。 [方法/ 过程]基于对国内外现有文献的梳理,从项目中个体、团队和组织三个层面出发,对项目知识集成的内涵、过程、影响因素与机制进行综述。 [结果/ 结论]通过对现有研究的跨层次梳理,研究探讨了项目知识集成在不同层次的循环作用,构建了项目知识集成的多层次交互模型,为项目知识集成的理论与实践的后续研究奠定基础。