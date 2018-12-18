[目的/ 意义]旨在为重大科技项目立项决策提供参考。 [方法/ 过程]基于情报研究视角,探讨重大科技项目立项决策中引入情报评价的必要性,构建以研究基础、技术方案、法律风险和应用前景为主体的情报研究技术路线。 基于该路线,以国家电网公司立项决策为实证,设计适合实证对象的研究方法和路径,进行实证检测。 [结果/结论]该立项的核心技术方案不具备创新性,技术风险水平级别较高,故对该项目提出不予立项的建议。 实证研究很好地论证了重大科技项目立项情报评价是有效和可行的。