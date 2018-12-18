[1]殷媛媛 糜 科 肖其师.重大科技项目立项决策的情报评价研究[J].情报杂志,2018,(12):72.
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重大科技项目立项决策的情报评价研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年12期
- 页码:
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72
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Information Evaluation of Major Scientific andTechnological Project Approval
- 作者:
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殷媛媛 糜 科 肖其师
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上海图书馆(上海科学技术情报研究所) 上海赛璞乐电力科技有限公司 国网上海市电力公司电力科学研究院
- 关键词:
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情报分析 科技立项 评价研究 重大科技项目 技术风险 立项决策
- 摘要:
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[目的/ 意义]旨在为重大科技项目立项决策提供参考。 [方法/ 过程]基于情报研究视角,探讨重大科技项目立项决策中引入情报评价的必要性,构建以研究基础、技术方案、法律风险和应用前景为主体的情报研究技术路线。 基于该路线,以国家电网公司立项决策为实证,设计适合实证对象的研究方法和路径,进行实证检测。 [结果/结论]该立项的核心技术方案不具备创新性,技术风险水平级别较高,故对该项目提出不予立项的建议。 实证研究很好地论证了重大科技项目立项情报评价是有效和可行的。
更新日期/Last Update:
1900-01-01