[目的/ 意义]分析美国军工企业的规模经济和范围经济,为促进我国军民融合实践发展提供参考借鉴。[方法/ 过程]运用超越对数成本函数估计 2006-2016 年间美国主要军工企业的成本,测算其规模经济和范围经济值,并对影响美国军工企业规模经济和范围经济的因素进行了实证分析。 [结果/ 结论]研究表明美国军工企业一半以上都实现了规模经济和范围经济,规模经济值、范围经济值与军品占比、总销售额以及员工人数存在着显著的相关关系,这为我国评估军民融合水平提供了一种定量分析的方法,并对推动我国军民融合实践有一定的参考借鉴意义。