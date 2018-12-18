[1]杨 越 纪建强 曾 立.军民融合的规模经济与范围经济测度研究―――以美国上市军工企业为例[J].情报杂志,2018,(12):202.
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军民融合的规模经济与范围经济测度研究―――以美国上市军工企业为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年12期
- 页码:
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202
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Scale Economy and Scope Economy Measurement of Military-civilian Integration:A Research Based on U. S. Listed Military Enterprise Data
- 作者:
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杨 越 纪建强 曾 立
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国防科技大学文理学院
- 关键词:
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军民融合测度 规模经济 范围经济 经济效益
- 摘要:
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[目的/ 意义]分析美国军工企业的规模经济和范围经济,为促进我国军民融合实践发展提供参考借鉴。[方法/ 过程]运用超越对数成本函数估计 2006-2016 年间美国主要军工企业的成本,测算其规模经济和范围经济值,并对影响美国军工企业规模经济和范围经济的因素进行了实证分析。 [结果/ 结论]研究表明美国军工企业一半以上都实现了规模经济和范围经济,规模经济值、范围经济值与军品占比、总销售额以及员工人数存在着显著的相关关系,这为我国评估军民融合水平提供了一种定量分析的方法,并对推动我国军民融合实践有一定的参考借鉴意义。
更新日期/Last Update:
1900-01-01