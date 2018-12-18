[目的/ 意义]分析美国公民国家网络安全意识培养的发展和举措,提出发展中国公民国家网络安全意识培养的思考。 [方法/ 过程]梳理美国公民国家网络安全意识培养的发展历程、培养举措、推广形式等,并对其进行了述评。 [结果/ 结论]美国的公民国家网络安全意识培养对我国的网络安全意识教育具有重要的借鉴意义,我们应该注重顶层设计,统筹社会资源,推进共同治理,增强公民国家网络安全意识并加大培训力度。