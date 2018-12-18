[1]许 畅 高金虎.美国公民国家网络安全意识培养问题研究[J].情报杂志,2018,(12):135.
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美国公民国家网络安全意识培养问题研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年12期
- 页码:
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135
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on American Citizens’ Awareness of National Network Security
- 作者:
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许 畅 高金虎
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国防科技大学国际关系学院
- 关键词:
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美国 网络安全 国家网络安全意识 网络安全教育 总体国家安全观
- 摘要:
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[目的/ 意义]分析美国公民国家网络安全意识培养的发展和举措,提出发展中国公民国家网络安全意识培养的思考。 [方法/ 过程]梳理美国公民国家网络安全意识培养的发展历程、培养举措、推广形式等,并对其进行了述评。 [结果/ 结论]美国的公民国家网络安全意识培养对我国的网络安全意识教育具有重要的借鉴意义,我们应该注重顶层设计,统筹社会资源,推进共同治理,增强公民国家网络安全意识并加大培训力度。
更新日期/Last Update:
1900-01-01