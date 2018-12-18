[1]徐建国 李孟军 游翰霖.新兴技术识别研究进展[J].情报杂志,2018,(12):8.
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新兴技术识别研究进展()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年12期
- 页码:
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8
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Literature Review on the Identification of Emerging Technologies
- 作者:
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徐建国 李孟军 游翰霖
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国防科技大学系统工程学院 中国人民解放军军事科学院评估论证研究中心
- 关键词:
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新兴技术 识别模型 科学计量 网络科学 科技图谱
- 摘要:
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[目的/ 意义]新兴技术的识别一直是科技政策研究和国家、军队、企业关注的热点领域,有助于把握技术前沿和取得技术优势。 [方法/ 过程]在明确新兴技术定义和特征基础上,从时间、数据关联两个维度进行识别方法梳理,详细介绍基于网络科学和科技图谱的新兴技术识别方法,并对研究进展及趋势进行了述评与展望。 [结果/ 结论]新兴技术的识别应用中,传统的专家法、指标法和路线图法已经成熟,引文网络、时序网络、异质网络、知识图谱、科技图谱等创新方法大放异彩,机器学习方法开始崭露头角。
更新日期/Last Update:
1900-01-01