[目的/ 意义]新兴技术的识别一直是科技政策研究和国家、军队、企业关注的热点领域,有助于把握技术前沿和取得技术优势。 [方法/ 过程]在明确新兴技术定义和特征基础上,从时间、数据关联两个维度进行识别方法梳理,详细介绍基于网络科学和科技图谱的新兴技术识别方法,并对研究进展及趋势进行了述评与展望。 [结果/ 结论]新兴技术的识别应用中,传统的专家法、指标法和路线图法已经成熟,引文网络、时序网络、异质网络、知识图谱、科技图谱等创新方法大放异彩,机器学习方法开始崭露头角。