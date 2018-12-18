[1]徐红姣 曾 文 张运良.基 基于 Word2vec 的论文和专利主题关联演化分析方法研究[J].情报杂志,2018,(12):36.
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基 基于 Word2vec 的论文和专利主题关联演化分析方法研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年12期
- 页码:
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36
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Paper-Patent Topic Linkage Evolution Analysis Method Based on Word2vec
- 作者:
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徐红姣 曾 文 张运良
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中国科学技术信息研究所
- 关键词:
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主题关联演化 论文 专利 word2vec
- 摘要:
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[目的/ 意义]论文与专利分别反映的是基础研究和技术创新成果的进展情况。 将两者结合起来进行主题关联演化分析,对于理解科学和技术的相互影响和渗透关系、技术机会识别、潜在商业化机会发现等方面有着重要的意义。 [方法/ 过程]针对论文和专利的词汇表达方式存在很大差异的问题,该文以 Word2vec 算法为基础,通过对论文和专利关键词聚类、主题相似度计算,探索构建能综合揭示论文和专利主题关系的关联演化图谱。 [结果/ 结论]电动汽车领域的实证研究表明,该方法能够全面展示领域主题随时间的变化趋势,并能揭示论文和专利主题间的相互影响情况。
更新日期/Last Update:
1900-01-01