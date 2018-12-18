[目的/ 意义]在词语与文本两种资源聚合粒度基础上引入句子粒度,通过构建全联通的多粒度知识关联体系,探索网络社区学术资源的多粒度聚合模式,设计聚合流程。 [方法/ 过程]利用超网络进行知识关联体系描述,构建面向网络社区学术资源的知识超网络,网络节点为词语、句子与文本粒度的知识关联网络,边用于表征知识关联网络的多元关系;以单个或多个知识子网络为基础设计网络社区学术资源多粒度聚合模式。 [结果/ 结论]知识超网络能较好描述多粒度知识单元的多元关联,在此基础上可实现学术资源的深度聚合,支持网络社区的高级知识服务应用。