[1]吴素彬 徐亚光.我国国家情报立法发展与体系化建设构想研究―――基于中美两国国家情报立法视角[J].情报杂志,2018,(12):1.
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我国国家情报立法发展与体系化建设构想研究―――基于中美两国国家情报立法视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年12期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-12-18
文章信息/Info
- Title:
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A Study on China’s National Intelligence Legislation Development andSystematic Construction―――Based on National Intelligence Legislation of China and the U. S.
- 作者:
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吴素彬 徐亚光
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空军工程大学基础部 西安 空军工程大学研究生院
- 关键词:
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情报立法 国家安全 法律体系 情报工作
- 摘要:
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[目的/ 意义]探寻具有中国特色且合理有效的国家情报法律体系的发展途径,为我国国家情报立法体系化建设提供有价值的参考意见,以进一步加快我国国家情报工作法制化进程。 [方法/ 过程]利用文献分析、归纳分析法,梳理解析我国国家情报立法历史沿革及现状趋势,同时对美国国家情报立法体系化建设经验进行分析总结。[结果/ 结论]从宏观战略和微观操作两个层面找出我国国家情报体系化建设中的问题并提出相应建议:情报保密文化破除、情报法制理念加深、体系化顶层设计深化、法律多样性发展、法律细化与弹性平衡、法律修正循环及法律保密与公开处置。
更新日期/Last Update:
1900-01-01