[目的/ 意义]探寻具有中国特色且合理有效的国家情报法律体系的发展途径,为我国国家情报立法体系化建设提供有价值的参考意见,以进一步加快我国国家情报工作法制化进程。 [方法/ 过程]利用文献分析、归纳分析法,梳理解析我国国家情报立法历史沿革及现状趋势,同时对美国国家情报立法体系化建设经验进行分析总结。[结果/ 结论]从宏观战略和微观操作两个层面找出我国国家情报体系化建设中的问题并提出相应建议:情报保密文化破除、情报法制理念加深、体系化顶层设计深化、法律多样性发展、法律细化与弹性平衡、法律修正循环及法律保密与公开处置。