[1]王耀德 林 良.基于互信息的中部地区产学研协同创新关系研究[J].情报杂志,2018,(12):195.
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基于互信息的中部地区产学研协同创新关系研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年12期
- 页码:
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195
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Measuring the Relationship of Industry-University-Research CollaborativeInnovation in Central China Based on Mutual Information
- 作者:
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王耀德 林 良
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江西财经大学工商管理学院 江西省科技情报研究所
- 关键词:
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互信息 产学研 协同创新 三螺旋
- 摘要:
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[目的/ 意义]产学研协同程度能反映一个地区创新驱动发展水平。 分析中部地区产学研协同创新关系现状与问题,对中部协同创新体系建设以及中部崛起具有重要的指导意义。 [方法/ 过程]采用三螺旋互信息算法,以中部六省 2011-2016 年申请的发明专利为数据源,实证测度和对比分析了中部地区企业、大学和科研院所三类创新主体协同创新程度及发展态势。 [结果/ 结论]研究发现:中部地区产学研创新基本形成较为稳定的合作关系,“产-学冶合作是产学研合作的主要模式,中部六省的区域创新能力提升路径不尽相同,容易受政策因素影响。 针对中部省份产学研协同关系存在的弊端提出了针对性的对策建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01