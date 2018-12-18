[目的/ 意义]产学研协同程度能反映一个地区创新驱动发展水平。 分析中部地区产学研协同创新关系现状与问题,对中部协同创新体系建设以及中部崛起具有重要的指导意义。 [方法/ 过程]采用三螺旋互信息算法,以中部六省 2011-2016 年申请的发明专利为数据源,实证测度和对比分析了中部地区企业、大学和科研院所三类创新主体协同创新程度及发展态势。 [结果/ 结论]研究发现:中部地区产学研创新基本形成较为稳定的合作关系,“产-学冶合作是产学研合作的主要模式,中部六省的区域创新能力提升路径不尽相同,容易受政策因素影响。 针对中部省份产学研协同关系存在的弊端提出了针对性的对策建议。