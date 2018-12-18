[目的/ 意义]随着社交媒体、短视频、直播平台的持续发力,“网红冶现象从社会边缘走向大众视野并逐渐呈现产业化趋势,炙手可热的“网红经济冶吸引并塑造了一批“洋网红冶。 洋网红群体可以架起国家间交流互动的桥梁,扮演着跨文化传播的角色,能够促进中外文化的传播和交流并建构国家形象。 [方法/ 过程]对洋网红群体进行分类并梳理发展历程,选取新浪微博上十个人气“洋网红冶账号下热度最高的一条微博,共十条微博为研究对象,采用内容分析法从微博内容形式和指向、主题类型、态度倾向、主流媒体报道情况对样本编码,分析“洋网红冶走红特征及其传播作用。 [结果/ 结论]发现:“洋网红冶扮演着网红经济的发展者、“他者冶视角下的国家形象建构者、国家间话题的关键讨论者和中华文化的传播者等角色,公众、管理者和“洋网红冶自身应该正视并且理性看待这一群体的崛起。