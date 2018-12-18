[1]王国华 高 伟 李慧芳.“洋网红冶的特征分析、传播作用与治理对策―――以新浪微博上十个洋网红为例[J].情报杂志,2018,(12):93.
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“洋网红冶的特征分析、传播作用与治理对策―――以新浪微博上十个洋网红为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年12期
- 页码:
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93
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Feature Analysis, Spreading Effect and Governance Countermeasures of ForeignOnline Celebrities: Ten Foreign Online Celebrities on Sina Weibo as an Example
- 作者:
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王国华 高 伟 李慧芳
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华中科技大学公共管理学院
- 关键词:
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洋网红 特征分析 传播作用 治理对策
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着社交媒体、短视频、直播平台的持续发力,“网红冶现象从社会边缘走向大众视野并逐渐呈现产业化趋势,炙手可热的“网红经济冶吸引并塑造了一批“洋网红冶。 洋网红群体可以架起国家间交流互动的桥梁,扮演着跨文化传播的角色,能够促进中外文化的传播和交流并建构国家形象。 [方法/ 过程]对洋网红群体进行分类并梳理发展历程,选取新浪微博上十个人气“洋网红冶账号下热度最高的一条微博,共十条微博为研究对象,采用内容分析法从微博内容形式和指向、主题类型、态度倾向、主流媒体报道情况对样本编码,分析“洋网红冶走红特征及其传播作用。 [结果/ 结论]发现:“洋网红冶扮演着网红经济的发展者、“他者冶视角下的国家形象建构者、国家间话题的关键讨论者和中华文化的传播者等角色,公众、管理者和“洋网红冶自身应该正视并且理性看待这一群体的崛起。
更新日期/Last Update:
1900-01-01